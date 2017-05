Johann Puntigam / Hitradio Ö3

VR- Brille aus Graz macht Google Konkurrenz

Eine virtual Reality Brille aus Österreich? Also im derzeit heißesten Higthechmarkt gegen Samsung Google und Facebook mit deren Oculus? Kann nicht gehen - oder?

Die Kickstarter Community sagt: Doch! In nur 4 Stunden war die „ExChimp VR“ eines Grazer 8-Mann Startups ausfinanziert - Also in Rekordzeit.

Ö3 Hightechexperte Johann Puntigam hat die günstige VR-Brille aus Österreich getestet. Ex-Chimp Gründer Stefan Ponsold hat ihm einen der ersten Prototypen aufgesetzt:

Das Team von ExChimp sitzt in einem relativ kleinen Büro in Graz. Seit 7 Jahren sammelt Gründer Stefan Ponsold Erfahrung im Hihghtechgeschäft mit dem erfolgreichen Solarakku-Startup Sunnybag. Mit VR-Brillen betritt das Team aber völliges Neuland - trotzdem glaubt man, dass man gegen die Großen bestehen kann - nicht zuletzt wegen dem Kickstarter-Boost.

„Über Kickstarter bekommt man direktes Feedback, sieht sofort ob der Markt auf eine Idee anspringt und es freut uns wirklich sehr dass es so gut international angekommen ist.“

Man will in die Nische zwischen der hochpreisigen Oculus und den günstigeren VR-Brillen von Google (Daydream) oder Samsung (VR-Gear).

Und die Eckdaten der Ex-Chimp können sich sehen lassen. Das Display 4x schärfer als etwa ein aktuelles iPhonedisplay. Laut ExChimp kann man da sogar mit Oculus mithalten. Das Display ist um 30 Prozent leichter als der leichteste Mitbewerber.

Und dazu ein Akku der 7h durchhalten soll - da hilft sicher die langjährige Erfahrung von Sunnybag.

Pünktliche Auslieferung mit Österreich-Content

Die über Kickstarter finanzierten Ex-Chimp Brillen sollen pünktlich im August und im September ausgeliefert werden. Auch da kann man auf gute Erfahrungen mit Sunnybag- Kickstarterkampagnen zurückgreifen. Und - wenn möglich- sollen sie mit vorinstallierten 360°-Videos aus Österreich ausgeliefert werden. Stefan Ponsold freut sich über diesbezügliche Angebote von österreichische 360°-Videoproduzenten.

