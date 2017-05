Glück im Unglück bei Rallye-Unfall: Die Leitplanke hält

Mit zwei Rädern über dem Abgrund hat ein Rallye-Unfall auf den Kanarischen Inseln geendet. Dank der Leitplanke ist nicht mehr passiert.

Tomasz Kasperczyk und sein Beifahrer hielten kurz nach dem Unfall Schilder mit der Aufschrift „OK“ in die TV-Kameras. Davor schrammten sie mit ihrem Ford Fiesta an einer Tragödie vorbei, wie die Helikopteraufnahmen von dem Unfall zeigen:

The moment it all went wrong for Tomasz Kasperczyk @TigerRally 😲 #FIAERC #RallyIslasCanarias #JuniorU28 pic.twitter.com/zXIgEWsAhb