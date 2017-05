Waldner Helene / picturedesk.com

Kurt Ostbahn spielt Sommer Open-Air auf Burg Clam

Willi Resetarits wurde am Donnerstag mit dem Amadeus für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Kurt Ostbahn unterbricht 2017 die Pension für ein Open Air auf der Burg Clam. Neben Kurt Ostbahn sind in dieser Solid Gold Sendung mit dabei: Led Zeppelin, Johnny Cash, Lenny Kravitz, Micheal Jackson, Joe Cocker, Manu Chao, Eurythmics, Alanis Morissette, Cheap Trick, Prince, Georg Danzer uvm.

Bei den Amadeus Austrian Music Awards 2017 verbuchte Willi Resetarits den größten Jubel für sich: Er, der nicht nur als Ostbahn Kurti heimische Musikgeschichte geschrieben hat, erhielt den „Amadeus“ für sein Lebenswerk. Und das ist sehr umfassend. Um nur einige Beispiele zu nennen sei seine Arbeit mit der Protest-Rock Band Die Schmetterlinge genannt oder seine jüngsten Arbeiten mit seiner Band Stubnblues oder aktuell wieder mit Molden/Resetarits/Soyka/Wirth

Einziges Ostbahn Konzert 2017 auf Burg Clam

Kurt Ostbahn versammelt gelegentlich alle Musiker seines Vertrauens zu feinen Konzerten, um sein wohlverdientes Pensionsleben gelegentlich zu unterbrechen. Letztes Jahr wurde in Wien und Graz aufgegeigt.

2017 wird es nun am 5. August ein einziges Konzert, und zwar in der wunderschönen Burgarena zu Clam im Oberösterreichischen geben.

2017: Neue Alben und Konzerte von Stubnblues und Molden/Resetarits/Soyka/Wirth

Obwohl nun schon fast 50 Jahre musikalisch aktiv denkt Willi Resetarits nicht daran sich in den kreativen Ruhestand zu begeben.

Aktuell sehr empfehlenswert sind auch seine Auftritte mit Molden/Resetarits/Soyka/Wirth.

Chancen dafür noch heute und morgen in der Arge Kultur, Salzburg und am 11.05. im Posthof Linz.

Ein bei Ostbahn Fans überaus beliebter Song vom Album „1/2 So Wüd“ ist in dieser Ausgabe von Solid Gold zu hören: „Echt Super“. Im Original hieß der von Billy Falcon komponierte Songs „Power Windows“

