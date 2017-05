Singende Torte wird Instagram-Hit

Das ist wohl der Song ihres Lebens: Ihre „Treat you better“-singende Torte hat es von der Bäckerin aus Baden bis zu Shawn Mendes schafft. Ein ganz eigenes kleines Privatkonzert durfte die Torte genießen, nachdem sie es durch die strenge Security-Kontrolle geschafft hatte.

Nachdem Katharina Santin, Profibäckerin von Katies Cakes, ein Meet& Greet mit ihrem Lieblingssäner in Wien gewonnen hatte, entstand die Idee, den Künstler mit einer besonderen Kreation zu überraschen.

Dass es die Torte dann tatsächlich so weit schafft und bis zum Sänger kommt, hätte die Bäckerin nicht geahnt.

Thank you Vienna x Ein Beitrag geteilt von Shawn Mendes (@shawnmendes) am 4. Mai 2017 um 16:22 Uhr

"Die Security dort war sehr streng, Essen & Trinken oder Geschenke mitzubringen war verboten, trotzdem hatte ich es geschafft einem Security die Torte zu geben, der so begeistert war, dass er diese zu Shawn Mendes brachte. Das besondere an der Torte war nämlich dass ich eine Soundbox eingebaut hatte die „Treat you better" von ihm selbst abspielte.“

„Er war so begeistert, nach seinem Konzert hat er tatsächlich ein Video von der Torte aufgenommen bei dem er selbst sogar noch dazu mitsingt und es auf Instagram auf seinem Profil hochgeladen! Beim Meet & Greet angekommen kam mir Shawn schon entegegen und wusste genau, dass ich die Torte gemacht hatte und bedankte sich und war absolut begeistert!“, beschreibt sie die prägende Erfahrung mit ihrem Lieblingsstar.

