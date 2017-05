Doug Peters / PA / picturedesk.com

Cara Delevinge äußert sich zu ihrer Glatze

Für ihren neuen Film „Life in a Year“ ließ sich Cara Delevinge eine Glatze rasieren und äußerte sich nun erstmals auf ihrer Instagram-Seite dazu.

Auf Caras hübschem Kopf war ja in der letzten Zeit so einiges los. Auf dem Met-Ball in New York City betonte die Schauspielerin ihren kahl geschorenen Kopf mit weißer Farbe und Glitzersteinchen.

The more we embrace who we are as people and rely less on our physical attributes, the more empowered we become. Beauty shouldn't be so easily defined. It is limitless. Ein Beitrag geteilt von Cara Delevingne (@caradelevingne) am 3. Mai 2017 um 8:38 Uhr

Nun postete Cara Delevinge ein Paparazzifoto von ihr auf Instagram mit folgenden emotionalen Worten:

„Es ist ermüdend, dass einem gesagt wird, wie Schönheit aussehen soll. Ich habe es satt, dass die Gesellschaft Schönheit für uns definiert. Wirf deine Kleidung ab, wisch dein Make-Up weg und schneide deine Haare ab. Entferne all dein materielles Hab und Gut. Wer sind wir? Wie definieren wir Schönheit? Was erachten wir als besonders schön?“

Its exhausting to be told what beauty should look like. I am tired of society defining beauty for us. Strip away the clothes, Wipe Off the make up, cut off the hair. Remove all the material possessions. Who are we? How are we defining beauty? What do we see as beautiful? Ein Beitrag geteilt von Cara Delevingne (@caradelevingne) am 3. Mai 2017 um 8:45 Uhr

(Lilian Amina Derndler)