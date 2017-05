Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

Buchmacher sehen Nathan Trent im Finale

Am Donnerstag ist der große Song-Contest-Tag für Österreich. Im zweiten Halbfinale wird um den Finaleinzug gesungen - der laut den Buchmachern für Nathan Trent zu schaffen ist.

Zu den ganz großen Favoriten zählt „Running On Air“ zwar nicht. Geht es aber nach den Wettquoten, dann belegt Natahn Trent im zweiten Halbfinale am Donnerstag den 8. von 18 Plätzen. Nachdem die Top 10 fürs große Finale am Samstag qualifiziert sind, wäre damit der Finaleinzug geschafft - wenn die Zuschauer der Einschätzung der Buchmacher folgen.

Die positive Beurteilung ist eine Kombination aus Show und Talent. Einerseits konnte Trent bei den ersten Proben mit seiner Stimme und einer stimmigen Bühnenshow überzeugen. Andererseits leistet der Sänger auch offstage unermüdlich und höchst erfolgreich Schwerarbeit ins Sachen Eigenpromotion. Er singt mit anderen Kandidaten, gibt am Fließband sympathische Interviews und wird von Song-Contest-Fans bereits als Frauenschwarm bezeichnet.

Ö3-Moderator Andi Knoll hat im Ö3-Wecker mit Philipp Hansa einen Blick auf die kommenden Shows geworfen:

Roman Zach-Kiesling / First Look / picturedesk.com

Die Favoriten

Im zweiten Semifinale gilt Bulgariens Kristian Kostov mit „Beautiful Mess“ als Favorit, im ersten Schwedens Robin Bentsson mit „I Can’t Go On“. Geht es nach den Buchmachern, haben aber beide keine reellen Chancen auf den Sieg. Der wird in diesem Jahr am ehesten Francesco Gabbani aus Italien zugetraut. Sein Song „Occidentali’s Karma“ liegt in allen Vorhersagen mit Abstand auf der Eins. Nathan Trent wird nur der 30. von 42 Plätzen zugetraut.

Der Eurovision Song Contest live

ORF eins überträgt alle drei Shows des Eurovision Song Contests 2017 live aus Kiew, am Dienstag (1. Halbfinale), Donnerstag (2. Halbfinale) und Samstag (Finale) jeweils ab 21 Uhr. Für Hitradio Ö3 ist Musikredakteur Clemens Stadlbauer in Kiew dabei. Andi Knoll wird wie gewohnt die Shows fürs Fernsehen kommentieren.

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 9. Mai 2017 (WJLED)