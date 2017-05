Conchita: Absage für Kezsler-Nachfolge beim Life Ball

In einem ORF-Interview hat Gery Keszler für seine Nachfolge als Life-Ball-Organisator Conchita ins Spiel gebracht. Im Ö3-Interview winkt diese allerdings ab.

„Die Conchita vielleicht“, hat Gery Keszler kürzlich in einem Interview in der ORF-Sendung „Kultur Heute“ geantwortet, als er zu geeigneter Nachfolge befragt worden ist. Ö3-Reporter Martin Krachler hat nun bei Conchita persönlich nachgefragt: Könnte sie sich vorstellen, in die Fußstapfen von Gery Keszler zu steigen und sozusagen „Ballmutter“ des Life Balls zu werden?

„Um ganz ehrlich zu sein, ist es so, dass ich immer gern ein Gast bin des Life Balls und immer gerne eingebaut bin und gerne etwas zur Show oder eben dem Event beitrage. Ich denke aber, wenn du den Life Ball leiten möchtest, dann muss das schon wirklich etwas sein, was dein Herzblut ist, und du musst dafür brennen. Und ich weiß nicht, ob ich so dafür brenne wie Gery Keszler. [...] Also aus heutiger Sicht würde ich ‚Nein‘ sagen.“

Hitradio Ö3

Was ist dann dran an den angeblichen Gesprächen über eine potenzielle Nachfolge?

„Natürlich reden wir darüber, aber nie im Ernsten. [...] Wenn wir beide auf einem Event sind, und Gery ist ja schon ein bisschen älter als ich und setzt sich dann gerne hin, dann sage ich eben gern: Mach’s dir nicht zu bequem, das ist bald mein Sessel.“

„Ö3-Musikshow“ mit Benny Hörtnagl, 9. Mai 2017 (MK/WJLED)