Wer in Mathematik schlecht ist, ist nicht blöd!

Das ist die gute Nachricht am Tag der Mathe-Matura. Nur für 10 Prozent ist es das liebste Schulfach und die Durchfallquote ist in Mathematik am höchsten. Mit Intelligenz oder Faulheit hat das aber nichts zu tun.

Mathematik ist eine Begabung wie Musik oder Malerei. Entweder man hat die Neigung dazu, oder eben nicht, sagt Alfred Pritz, Rektor der Sigmund Freud Universität in Wien:

„Es gibt Menschen, die schwärmen richtig von Zahlenräumen und bewegen sich da drinnen, wie in einem warmen Bad. Und man kann natürlich trainieren und durch Üben sich verbessern, aber eine wirkliche Begabung wird nicht draus“

Mathematik-Genies sind in der Minderheit

Die Begabung zur Mathematik ist in der linken Gehirnhälfte angesiedelt, die verantwortlich ist für das analytische Denken. Das heißt für dem Großteil der Bevölkerung, ganze 80%, ist die Mathematik einfach zu abstrakt.

„Für die meisten Menschen ist es so, dass sie die Zahlenräume und die Kombinatorik nicht begreifen können.“

Und das kann sogar soweit führen- wie Forscher aus den USA herausgefunden haben, dass die Angst vor der Mathematik oder vor Rechenaufgaben psychosomatische Beschwerden hervorrufen kann, auch bezeichnet als „math anxiety“. Das muss aber nicht sein: Cool bleiben und sich nicht genieren, wenn es schief geht.

Auch ohne Mathematik zu Höchstleistungen

„Heute würde ich sagen, sollte man die Grundrechnungsarten lernen und die einfachen Dinge, wie Prozentrechnen, und das genügt, um im Leben durchzukommen. Jemand, der in der Mathematik nicht begabt ist, kann in ganz anderen Bereichen zu Höchstleistungen kommen.“

Übrigens: Laut einer Studie mit mehr als sieben Millionen Schülerinnen und Schülern sind Buben und Mädchen völlig gleichbegabt.

