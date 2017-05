EBU

Teste hier dein ESC Wissen!

Heute Abend geht’s los mit dem ersten Semi Finale - wir sind mitten in der Song Contest Woche. Am Samstag wissen wir dann, wer der King oder die Queen of Europe 2017 ist. Laut Buchmachern Italien. Aber die können sich ja auch irren.

Für alle Song Contest Fans gibt’s hier ein kleines Statistik Quiz zum Song Contest.

Der Eurovision Song Contest live

ORF eins überträgt alle drei Shows des Eurovision Song Contests 2017 live aus Kiew, am Dienstag (1. Halbfinale), Donnerstag (2. Halbfinale) und Samstag (Finale) jeweils ab 21 Uhr. Für Hitradio Ö3 ist Musikredakteur Clemens Stadlbauer in Kiew dabei. Andi Knoll wird wie gewohnt die Shows fürs Fernsehen kommentieren.

