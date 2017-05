Prinz Haakon überrascht mit radikalem Schnitt

Beim Geburtstagsessen seiner Eltern hat Prinz Haakon von Norwegen mit einer ganz besonders haarigen Einlage für eine Überraschung gesorgt.

König Harald von Norwegen hatte am 21. Februar Geburtstag. Seine Frau, Königin Sonja, hat am 4. Juli Geburtstag. Gefeiert wurde dazwischen, nämlich am Dienstagabend. Heimlicher Star des Gala-Dinners war allerdings Kronzprinz Haakon. Dieses Bild enthüllt, warum:

HEIKO JUNGE / AFP / picturedesk.com

Während des Abendessens, zu dem royale Gäste aus ganz Europa geladen waren, verließ er den Festsaal Richtung Badezimmer. Zurück kam er frisch rasiert. Der Bart war ab. Ob es für diese Aktion andere Gründe als den puren Spaß am Scherz gibt, wissen wir nicht. Lustig war die Aktion aber allemal. (WJLED)