Das „Alarmpaket“ für die Handtasche ist da

Mit einem kleinen Accessoire sollen Handtaschenräuber in Zukunft leichter überführt werden können.

Der „Handbag Dyetonator“ wird außen an die Handtasche gehängt und im Falle des Falles per Handy aktiviert. Das kleine Gerät funktioniert ähnlich wie das Alarmpaket bei Banküberfällen: Einerseits wird der Dieb per explosivem Farbbeutel markiert, außerdem ist eine Rauchbombe inkludiert, wodurch die Tasche zusätzlich Aufmerksamkeit auf den Dieb zieht.

Hilft das alles nichts, lässt sich die Tasche zusätzlich mit dem Handy orten. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass sich das Handy zum Zeitpunkt des Handtaschenraubs nicht in selbiger befindet. Möglicherweise der Knackpunkt bei dieser Erfindung. (WJLED)