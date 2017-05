Die ersten zehn Finalisten stehen fest

Der erste Teil der Finalistenriege für den Eurovision Song Contest 2017 steht: Am Dienstagabend wurden im International Exhibition Center von Kiew die ersten zehn Kandidaten aus dem 18-köpfigen Feld der Teilnehmerländer gekürt, die nun am Samstag (13. Mai) zur großen Endrunde antreten werden.

Österreichs Kandidat Nathan Trent kann sich derzeit noch ein wenig zurücklehnen, respektive weiterhin Zeit in die Promotion vor Ort in Kiew stecken. Indes hat sich am Dienstagabend die erste Hälfte der Teilnehmer um die zehn Tickets für das Finale am 13. Mai gebalgt - und auch wenn die großen Favoriten das Ringen gewonnen haben, gab es doch einige Überraschungen.

Andi Knoll hat das Halbfinale live in der Halle als ORF-Kommentator miterlebt. Im „Ö3-Wecker“ hat er die Show kurz zusammengefasst:

Das erste Halbfinale in Bildern

Qualifiziert für das Finale am 13. Mai:

Armenien: Artsvik „Fly With Me“

Artsvik „Fly With Me“ Aserbaidschan: Dihaj „Skeletons“

Dihaj „Skeletons“ Australien: Isaiah „Don’t Come Easy“

Isaiah „Don’t Come Easy“ Belgien: Blanche „City Lights“

Blanche „City Lights“ Griechenland: Demy „This Is Love“

Demy „This Is Love“ Moldau: SunStroke Project „Hey, Mamma!“

SunStroke Project „Hey, Mamma!“ Polen: Kasia Mos „Flashlight“

Kasia Mos „Flashlight“ Portugal: Salvador Sobral „Amor pelos dois“

Salvador Sobral „Amor pelos dois“ Schweden: Robin Bengtsson „I Can’t Go On“

Robin Bengtsson „I Can’t Go On“ Zypern: Hovig Demirjian „Gravity“

Ausgeschieden im 1. Halbfinale

Albanien: Lindita Halimi „World“

Lindita Halimi „World“ Finnland: Norma John „Blackbird“

Norma John „Blackbird“ Georgien: Tamara Gachechiladze „Keep The Faith“

Tamara Gachechiladze „Keep The Faith“ Island: Svala „Paper“

Svala „Paper“ Lettland: Triana Park „Line“

Triana Park „Line“ Montenegro: Slavko Kalezic „Space“

Slavko Kalezic „Space“ Slowenien: Omar Naber „On My Way“

Omar Naber „On My Way“ Tschechien: Martina Barta „My Turn“

Die Auftrittsvideos aller Songs gibt’s hier.

Feuerprobe gelungen

Ansonsten brachte nach allen Finanz- und Organisationsquerelen im Vorfeld der ukrainische Ausrichtersender UA:PBC eine gelungene erste ESC-Show auf die Bühne. Aus Humorperspektive stand das erstmals rein maskuline Moderatorentrio Timur Miroshnychenko, Volodymyr Ostapchuk und Oleksandr Skichko bei seinem ersten Einsatz den Vorjahren zwar deutlich nach. Allerdings hatten Schwedens Komikkönigin Petra Mede und Vorjahressieger Mans Zelmerlöw 2016 in Stockholm auch eine steile Vorlage geliefert. Und so orientierten sich die drei eher an der charmant-altmodischen Rolle eines Showgastgebers denn am Rollenbild des Komikers.

SERGEI SUPINSKY / AFP / picturedesk.com

Vollkommen überzeugen konnte bei ihrem ersten Einsatz die heurige Bühne, für die Florian Wieder verantwortlich zeichnete, der einst auch in Wien die Stage gestaltete. Weit in die Halle auskragende, geschwungene Formen vermitteln einen weichen, plastischen Eindruck, der sich live in der Halle noch besser vermittelt als am Fernseher. Zugleich zeigt sich die kleinere Halle als in den Vorjahren - das International Exhibition Center fasst in ESC-Ausstattung nicht mehr als 8.000 Zuschauer - durchaus als song-contest-tauglich. Vollbesetzt war das Messezentrum abseits der Innenstadt zum 1. Halbfinale allerdings noch nicht.

Buchmacher sehen Nathan Trent im Finale

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 10. Mai 2017 (APA)