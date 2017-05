DJ und Produzent Robert Miles ist tot

Robert Miles, der 1995 mit „Children“ einen absoluten Superhit abgeliefert hat, ist am Dienstag auf Ibiza gestorben.

Roberto Concina, wie Miles mit bürgerlichem Namen hieß, erlag im Alter von 47 Jahren einer Krebserkrankung, wie ein Sprecher seines Radiosenders Openlab gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Via Facebook verabchiedete sich sein langjähriger Freund und Weggefährte Joe T Vannelli:

Robert Miles wurde in der Schweiz geboren, wuchs aber in Italien auf und lebte zuletzt auf Ibiza. Seinen internationalen Durchbruch schaffte er mit dem Titel „Children“, der fünf Millionen Mal verkauft wurde. „Children“ stieg wie in einigen anderen Ländern auch in den Ö3-Austria Top40 auf den Spitzenplatz.

1997 wurde Miles als bester internationaler Newcomer mit einem Brit Award ausgezeichnet. Miles arbeitete als Komponist, Produzent, DJ und zuletzt auch als Radiomacher. Openlab gründete er 2013. (APA/dpa/WJLED)