Mitterlehner-Rücktritt: So reagiert das Netz

Die ÖVP muss sich um einen neuen Parteichef, die Regierung um einen neuen Vizekanzler umsehen: Reinhold Mitterlehner ist am Mittwoch in einer überraschend angekündigten Pressekonferenz von allen Funktionen zurück getreten. In den sozialen Medien hat der Rücktritt hohe Wellen geschlagen.

starker Abgang eines Politikers, der mehr gearbeitet als inszeniert hat. Sein Pragmatismus )und trockener Humor) wird fehlen. #mitterlehner — Corinna Milborn (@corinnamilborn) 10. Mai 2017

#ÖVP Chefs sind am mächtigsten in den 5 Minuten vor ihrer Wahl + am beliebtesten (sogar auf Twitter) nach ihrer Abschiedsrede #Mitterlehner — Peter McDonald (@mecy_at) 10. Mai 2017

#Mitterlehner. Er dankte Kern und sagte kein einziges Mal Kurz. — Rainer Nowak (@nowak_rainer) 10. Mai 2017

Die Rücktrittsrede von #Mitterlehner ist ein flammender Appell für eine arbeitsfähige Politik. Und richtet sich vor allem an seine Partei. — Stefan Albin Sengl (@stefansengl) 10. Mai 2017

Morgens Giraffenparkeröffnung, Mittags Rücktritt, Abends Burgenlandfest. Meine Vorstellung eines perfekten Tages. #Mitterlehner — Julia N (@juhulihiaha) 10. Mai 2017

Ist übrigens ein sehr schönes Gedicht, das #Mitterlehner zum Rücktritt zitiert https://t.co/83AKkAh9vA pic.twitter.com/BTzBSd66iO — Ingrid Brodnig (@brodnig) 10. Mai 2017

Politiker sollten öfters so reden, als hätten sie nichts mehr zu verlieren. #mitterlehner — Judith Belfkih (@JudithBelfkih) 10. Mai 2017

Viel hätte es nicht nicht mehr gebraucht und #Mitterlehner hätte auch die Scheidung eingereicht und seine Kinder enterbt. #hobtsmiollegern — Twi Wa (@Failing_Thymes) 10. Mai 2017

Immer, wenn ich Sommergrippe habe, tritt wer zurück. Ich muss besser auf mich schauen. #mitterlehner — Peter Bruck (@Peter_M_Bruck) 10. Mai 2017

Freu mich ja schon auf die nächste Staffel Austria's Next ÖVP-Obmann#mitterlehner — SeloX (@SeloX_AUT) 10. Mai 2017

der mann wird noch vielen fehlen. read my lips. #ÖVP #mitterlehner — Werner Reisinger (@WernerReisinger) 10. Mai 2017

Einer der stärksten Abgänge, nicht nur der ÖVP. #Mitterlehner — Michi Reichelt (@mir70) 10. Mai 2017

„Macht keinen Spaß und keinen Sinn mehr“

Er sei „kein Platzhalter“, so Mitterlehner, der nicht an Kritik an der SPÖ und auch an der eigenen Partei sparte. Nun steht die Frage nach dem Fortbestand der Koalition im Raum. Mehr dazu in ORF.at

