Doppelplatin für Parov Stelar in Italien

Wer im Sommer nach Italien fährt, hört dort möglicherweise Sound aus Österreich: Parov Stelar ist soeben mit Doppelplatin ausgezeichnet worden.

Üblicherweise kommen die Sommerhits aus Italien nach Österreich. Parov Stelar hat es umgekehrt gemacht und seinen Song „All Night“ erfolgreich nach Italien exportiert. Dort hat sich die Nummer zu nicht weniger als einem Superhit entwickelt. Mehr als 100.000 mal hat sich der Song bei unseren südlichen Nachbarn verkauft. Dafür erhielt Parov Stelar diese Woche von seiner Plattenfirma Doppelplatin. Wir gratulieren!

Direkt auf die Eins

Auch in Österreich setzt der Electroswing-Pionier seinen Erfolgslauf fort: Das aktuelle Album „The Burning Spider“ ist auf Anhieb auf Platz 1 der Ö3-Austria Top 40 eingestiegen. Wer es live hören will, hat in diesem Sommer nur eine Chance in Österreich: Der Auftritt am 29. Juli auf Burg Clam ist vorerst der einzige Termin auf heimischem Boden. Den Rest der Tour verbringt Parov Stelar auf Bühnen quer durch Europa - Lissabon, Barcelona und Amsterdam stehen ebenso auf dem Tourplan wie Berlin und London. Diese und noch mehr Termine findest du hier.

