SERGEI SUPINSKY / AFP / picturedesk.com

2. Halbfinale: Nathan Trent trifft auf Kanonen und Affen

„Scheiß drauf, Song Contest ist nur einmal im Jahr.“ Das abgewandelte Song-Zitat scheint das inoffizielle Motto des Song Contests zu sein. Heute Abend steigt Nathan Trent auf den Partyzug auf, der in seinem Fall eigentlich ein Partymond ist.

„Running On Air“ wird als zweiter Song im zweiten Halbfinale zu hören und sehen sein. Den Auftritt wird Nathan Trent alleine bestreiten. Ganz alleine? Nein, denn mit ihm wird ein glänzender Mond die Song-Contest-Bühne zum Strahlen bringen. Ein ganz persönlicher Wunsch von Nathan Trent, der ihm vom Song-Contest-Team umgehend erfüllt worden ist, wie er heute Morgen im Ö3-Wecker verraten hat. Dass ihn die Buchmacher fix im Finale sehen, ehrt den Sänger zwar, auf diese Vorschusslorbeeren möchte er sich aber nicht verlassen:

Jodeln tun andere

Nathan Trents Show fällt zwar definitiv in die Kategorie „auffällig“. Anwärter auf den Titel in der Kategorie „ungewöhnlich“ sind allerdings andere. Zum Beispiel das rumänische Duo Ilinca feat. Alex Florea. Mit ihrem Song „Yodel It“ und Kanonen auf der Bühne wollen sie in Kiew den Vogel abschießen.

Sergei Chuzavkov / AP / picturedesk.com

Der Titelfavorit aus Italien setzt mit „Occidentali’s Karma“ nicht nur auf einen Top-Song, sondern wird bei der Show auf ein wahres Affentheater aufführen. Francesco Gabbani wird von einem Mann in einem Affenkostüm auf die Song-Contest-Bühne begleitet.

SERGEI SUPINSKY / AFP / picturedesk.com

It’s all about the Show

Kiew ist dieser Tage im Ausnahmezustand. Die gesamte Stadt feiert den Song Contest - und mit ihre Tausende Besucher. Diese besondere Atmosphäre hat Ö3-Reporter Clemens Stadlbauer live im Ö3-Wecker beschrieben:

Der weitere Fahrplan

Damit kann das zweite Halbfinale kommen. Nathan Trent ist bereit - bereit schon heute alles zu geben. Denn im schlimmsten Fall ist es sein einziger Auftritt auf der großen Showbühne des Eurovision Song Contests. Im besten Fall sehen wir ihn am Samstag wieder, wenn er im Finale noch einmal, wenn schon nicht nach den Sternen, dann zumindest nach seinem Mond greifen darf.

Der Song Contest im ORF

Der ORF überträgt das zweite Halbfinale sowie das große Finale am Sonntag jeweils ab 21 Uhr live in ORF eins und als Stream in der ORF-TVThek.

„Ö3-Wecker“ mit Philipp Hansa, 11. Mai 2017 (WJLED)