Christina Stürmer reist musikalisch in ihre Kindheit

Das kommt jetzt vielleicht überraschend, aber Christina Stürmers Song ihres Lebens ist keine der Nummern, mit denen sie sich 2003 bei „Starmania“ ins Finale gesungen hat.

Bei der Frage nach ihrem persönlichen „Song deines Lebens“ reist Christina Stürmer gedanklich zurück in ihre Kindheit. „Das ist einer der ersten Songs, die ich lauthals zu Hause gegrölt habe“. Die Rede ist nicht von einem Rockklassiker, sondern vom „Phantom der Oper“:

Und eines ist sicher: Christina Stürmer hat diesen Musical-Hit damals nicht alleine gegrölt. „Das Phantom der Oper“ war zu dieser Zeit ein Mega-Hit. 1988, zwei Jahre nach der englischsprachigen Erstaufführung in London, feierte die deutschsprachige Version in Wien Premiere und stand bis 1993 erst im Theater an der Wien, dann im Raimundtheater auf dem Programm. Die Rolle des Phantoms wurde von Alexander Goebel gespielt. Christine wurde im Laufe der Jahre von drei Darstellerinnen verkörpert, Luzia Nistler, Janet Chvatal und Colleen Bessett.

