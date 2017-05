So beliebt ist Österreich als Urlaubsland

Österreich ist das fünftbeliebteste Urlaubsland in der EU. Kroatien, Griechenland, Deutschland – sie alle liegen hinter uns. Das beliebteste Urlaubsland in der EU ist Spanien, gefolgt von Italien, Frankreich und Großbritannien. Das ergibt ein aktuelles Ranking der Eurostat, das nur die Nächtigungen von Touristen aus dem Ausland gezählt hat.

80,3 Millionen Übernächtigungen von internationalen Touristen sind in Österreich gezählt worden. Im Siegerland Spanien sind es fast 270 Millionen Nächtigungen pro Jahr. Vergleicht man allerdings nicht die absoluten Zahlen, sondern zum Beispiel den Anteil der internationalen Touristen, liegt Österreich weltweit im Spitzenfeld.

pure.passion.photography / Westend61 / picturedesk.com

Laut Österreich Werbung kommen über 70 Prozent der Gäste aus dem Ausland, so viele wie in nur wenigen Ländern der Welt. In Spanien und Italien sind es knapp unter 50 Prozent. Außerdem verdient Österreich auf die Einwohnerzahl gerechnet so viel Geld mit dem Tourismus wie kaum ein anderes Land.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 11. Mai 2017 (GU)