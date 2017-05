Philipp Hansas Mama war eine jugendliche Rebellin

Hansa

„Paint It Black“ von den Stones: Ein Song, der Philipp Hansas Mama Elisabeth in ihre Jugend zurück katapultiert - eine Zeit, in der sie für ihre Ideale gekämpft hat.

„Wenn man jung ist muss man schauen, wie man sich die Welt ideal vorstellt und einfach kämpfen für die Ideale, die man hat und eine Gesellschaft, die man sich wünscht. Ich glaub, das musst als Junger einfach machen“, erklärt Mama Hansa. Als junge Studentin hat sie oft an Demos teilgenommen und für die Gerechtigkeit gekämpft.

Eigentlich kein Anti-Kriegs-Song

„Paint It Black“ wurde 1966 veröffentlicht und handelt eigentlich von einem Mann, der seine verstorbene Freundin betrauert. Weil der Song aber im Abspann des Films „Full Metal Jacket“ und im Vorspann der Serie „NAM – Dienst in Vietnam“ zu hören war, wird er oft mit dem Vietnamkrieg in Verbindung gebracht.

Und was ist Philipp Hansas Song des Lebens?

