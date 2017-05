Julian Stratenschulte / dpa / picturedesk.com

ESC: Nathan Trent schwebt ins Finale

Er hat es geschafft! Nathan Trent hat Österreich, ganz in weiß und auf einem Mond schwebend, ins Finale gebracht! Mit ihm sind noch folgende neun Kandidaten eingezogen:

Am Dienstagabend wurden im International Exhibition Center von Kiew die ersten zehn Kandidaten aus dem 18-köpfigen Feld der Teilnehmerländer gekürt. Am Donnerstag wählte die Welt die nächsten 10 Kandidaten, die ihr Heimatland im Finale vertreten dürfen, aus.

Das war ja mal ein echter Eurovisions-Krimi: Mit jedem aufgerufenen Kandidaten sank die Hoffnung auf Österreich im Finale. Doch zu allerletzt fiel dann der Name Nathan. Der Tiroler konnte es kaum fassen und strahlte mit so manchem Glitzeroutfit des Abends um die Wette.

Doch Nathan Trents Auftritt mit seinem Hit „Running on Air“ kann sich wirklich sehen lassen: Er performte, ganz in weiß, suverän seinen Song auf einem Mond sitzend. Ein ganz besonderes Schmankerl waren seine Schuhe, die ihm mit ihren Flügeln wohl noch mal einen ganz besonderen Höhenflug verschafften.

Was sagt Nathan?

Im Interview sagt er: „Mein Ziel ist, jetzt zum schlafen ins Hotel zu gehen. Und dann schauen wir weiter. Die Erfahrung auf der Bühne war unglaublich. Vorher wurde immer gesagt, dass es mit Startnummer 2 so schwer wird. Aber anscheinend hat es den Leuten gefallen.“

Vollends zufrieden sei er natürlich nie:

„Ich habe immer etwas auszusetzen. Ich bin ein Perfektionist.“ Aber grundsätzlich gelte: „Es war ein cooler Moment, und ich war entspannter als bei der Generalprobe.“

Er könne in jedem Falle sagen: „Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und mir so viel Mühe gemacht. Ich hoffe, dass die Leute das sehen, denn ich nehme es nicht auf die leichte Schulter.“ Schließlich habe sein Einsatz im Finale am Samstag eine patriotische Komponente: „Es ist auch eine Präsentation nach außen von unserem Land - und Österreich ist das Land der Musik.“

Das 2.Halbfinale in Bildern:

Qualifiziert für das Finale am 13. Mai:

Armenien: Artsvik „Fly With Me“

Aserbaidschan: Dihaj „Skeletons“

Australien: Isaiah „Don’t Come Easy“

Belgien: Blanche „City Lights“

Bulgarien: Kristian Kostov „Beautiful Mess“

Dänemark: Anja „Where I am“

Israel: Imri „I feel alive“

Kroatien: Jacques Houdek „My Friend“

Griechenland: Demy „This Is Love“

Moldau: SunStroke Project „Hey, Mamma!“

Niederlande: O’G3NE „"Lights And Shadows“

Norwegen: Jowst " Grab The Moment"

Österreich: Nathan Trent „Running on Air“

Polen: Kasia Mos „Flashlight“

Portugal: Salvador Sobral „Amor pelos dois“

Rumänien: Ilinca feat. Alex Florea „Jodel it“

Schweden: Robin Bengtsson „I Can’t Go On“

Ungarn: Joci Papai „Origo“

Weißrussland: Naviband „Story of my Life“

Zypern: Hovig Demirjian „Gravity“

