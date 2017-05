Heiratsantrag statt ESC-Finale: Kandidatin verlobt

Der aufregendste Moment für die mazedonische Sängerin Jana Burceska („Dance Alone“) beim Halbfinale des Eurovision Song Contest (ESC) war nicht ihr Auftritt. Unmittelbar vor der Verkündung der Entscheidung ging ihr Freund Alexander vor einem Millionenpublikum auf die Knie.

„Willst du mich heiraten?“, fragte er die 23-Jährige im Wartebereich im Internationalen Ausstellungszentrum in Kiew. Dann zückte er einen Ring und die Antwort von Jana Burceska war klar: „Ja!“, rief sie in die Kamera.

