Run auf Tickets der Rolling Stones Europa-Tournee

Die Rolling Stones kommen am 16. September zu einem Ö3-Konzert nach Österreich. Außerdem mit dabei in dieser Solid-Gold-Ausgabe: Deep Purple, Lordi, Pink Floyd, Falco, Jimmy Cliff, Blondie , Lenny Kravitz, Heart, Sheryl Crow, Van Morrison, New Order, REM, Kathrina & The Waves, Umberto Tozzi & Raf, France Gall, Guns N’ Roses und Wolfgang Ambros.

Nur 13 Konzerte spielen die Rolling Stones im Rahmen ihrer „No Filter“-Tour 2017 in Europa und Österreich steht wie bisher jeder Europa-Tour wieder mit auf dem Tour-Plan. Und der Run um die Tickets ist gewaltig, etliche Konzerte sind bereits de facto ausverkauft.

Für den 16. September 2017 hat die Band ihr insgesamt 16. Österreich-Konzert angekündigt. Nach 22 Jahren machen sie wieder in der Steiermark Station. Zuletzt waren die Rolling Stones 2014 für ein Ö3-Konzert in Österreich, damals im Ernst-Happel-Stadion. Der erste Auftritt der Band in Österreich fand bereits 1965 in der Wiener Stadthalle statt.

Hier die die wichtigsten Eckdaten für dieses Ö3-Konzert der Sonderklasse:

Stones - No Filter

Samstag 16. September 2017, Spielberg

Der Kartenvorverkauf läuft seit 12. Mai - Es gibt noch Tickets

„Stones - No Filter“ heißt die Tour - die erste übrigens, bei der alle vier Stones 70 Jahre und älter sind. Das „jüngste“ Bandmitglied, Ronnie Wood, feiert am 1. Juni seinen 70er. Von den vielen Lebensjahren sollte man sich allerdings nicht beeindrucken lassen. Unter der faltigen Schale sitzt ein junger Kern. So ist Uropa Jagger mit seinen 73 Jahren gerade erst Papa von Zwillingen geworden.

Bei ihrem Mega-Gig in Kubas Hauptstadt Havanna haben die Stones im vergangenen Jahr eine Million Besucher begeistert. Es

darf also Großes erwartet werden. Neben ihren unzähligen Hits nehmen Jagger, Richards, Watts und Wood auch ein paar neue Songs und eine komplett neue Bühne mit auf Tour.

Die Daten der Stones Europa Tour 2017

09. September Hamburg, Stadtpark Festwiese

12. September München, Olympiastadion

16. September Spielberg, beim Red Bull Ring

20. September Zürich, Letzigrund-Stadium

23. September Lucca, Summerfestival

27. September Barcelona, Olympia Stadion

30. September Amsterdam, Arena

03. Oktober Kopenhagen, Telia Parken

09. Oktober Düsseldorf, Esprit Arena

12. Oktober Stockholm, Friends Arena

15. Oktober Arnhem, Gelredome

19. Oktober Paris, U Arena

22. Oktober Paris, U Arena

Gleich zwei Rolling-Stones-Klassiker gibt es in dieser Ausgabe von Solid Gold zu hören: „Gimme Shelter“ und „You Got Me Rocking“.

Deep Purple in der Wiener Stadthalle

Mit Deep Purple kommt am 17. Mai eine der einflussreichsten Hardrock-Bands aller Zeiten in die Wiener Stadthalle. Wer hätte das vermutet: Das neue Studioalbum der britischen Hard Rock-Legenden bricht momentan mehrere der in der 50-jährigen Bandgeschichte aufgestellten Chartrekorde und erreichte Spitzenpositionen in vielen Ländern, in Deutschland sogar die Nummer 1.

In dieser Ausgabe von Solid Gold gibt es den absoluten Purple Live Klassiker aus dem Album „Made In Japan“ zu hören: „Smoke On The Water“.

