Hitradio Ö3/Teissl

Ö3 zu Tisch & Training mit Dominic Thiem

Der Tennis-Jungstar aus Niederösterreich begeistert derzeit die Tenniswelt. Mit Topleistungen gegen die Top-Spieler Rafael Nadal und Andy Murray hat sich Dominic Thiem endgültig in die Herzen der Tennisfans weltweit gespielt.

In der Weltrangliste hat der 23-Jährige sein Karriere-High mit Platz 7 eingestellt. Vor fast genau einem Jahr hat der Erfolgsrun des Lichtenwörthers begonnen, Ö3-Reporter Daniel Teissl hat mit dem Jungstar in Rom einen ganzen Trainingstag verbracht und mit ihm geplaudert:

Hitradio Ö3/Teissl

Bevor das Saisonhighlight, die French Open in Paris, beginnen, peilt Dominic Thiem beim ATP-Masters 1000er-Turnier in Rom den Hattrick an. Nach Barcelona und Madrid könnte der Niederösterreicher zum dritten Mal hintereinander in ein ATP-Endspiel einziehen. (DT)

So sieht das Training von Dominic Thiem aus:

Ö3-Wecker mit Robert Kratky, 17. Mai 2017