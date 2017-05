E-Supersportwagen bricht Nürburgring-Rundenrekord

In nur 6 Minuten und 45,900 Sekunden hat der Tesla Herausforderer,der Nio EP9 am auf der Nordschleife des Nürburgrings einen neuen Rundenrekord für Elektrofahrzeuge aufgestellt und sogar Benziner hinter sich gelassen.

Die 1-Megawatt-Leistung des EP9 entspricht 1360 PS und sorgt für eine Höchstgeschwindigkeit von 313 km/h. In 7,1 Sekunden beschleunigt er von Null auf 200 km/h. Offiziell schnellstes Auto mit Elektro-Hilfe war bisher der Porsche 918. Ein Hybrid, bei dem der größte Anteil an 887 PS Systemleistung vom 608 PS starken 4,6-Liter-V8-Sauger kam. Mit 6:57 Minuten wurde er im Jahr 2013 gestoppt.

Auf der Straße wird man dieses Auto eher selten bis gar nicht sehen. 1,48 Millionen Dollar kostet der Nio EP9. Sechs Stück wurden gebaut, weitere zehn Exemplare sind angekündigt.

E-Supersportwagen aus China

Der Nio EP9 ist der wahrgewordene Traum des chineischen Internetmilliardärs William Li. Sein Vermögen hat er in China mit einer Webseite für Autoanzeigen gemacht. Mit Nio will Li nicht nur dem US-Hersteller Tesla Konkurrenz machen, sondern weltweit die Nummer eins werden in Sachen E-Autos. Dafür ist das „Startup“ gut aufgestellt, denn Nio ist ein global agierendes Unternehmen mit Design-, Forschungs- und Entwicklungszentren in San Jose, Shanghai, München, London sowie an acht weiteren Standorten. (SC)