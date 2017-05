Andrej Sokolow / dpa / picturedesk.com

So sieht die Zukunft für Google aus

Google rüstet seine Dienste in großem Stil mit künstlicher Intelligenz auf und greift dabei die Rivalen Apple, Amazon und Facebook an. So macht der digitale Assistent des Internet-Konzerns nun Apples sprechender Siri-Software Konkurrenz direkt auf dem iPhone.

Mit dem automatisierte Teilen von Fotos könnte Google Facebooks Bilderplattform Instagram das Wasser abgraben.

Zudem gibt es künftig auch von Google eine vollwertige Brille zur Anzeige virtueller Realität, die mit Technik der Facebook-Firma Oculus konkurrieren wird. Und kostenlose Telefonate zwischen Googles „Home“-Lautsprechern sollen die Geräte attraktiver im Wettbewerb mit Amazons tonangebendem Konkurrenzgerät „Echo“ machen.

Es gehe um den Übergang von einer Welt, in der sich alles um das Smartphone dreht, zu einer, die von künstlicher Intelligenz bestimmt werde, sagte Google-Chef Sundar Pichai auf der Entwicklerkonferenz Google I/O am Mittwoch. Das solle auch die Dienste für die Nutzer besser machen.

Digitale Assistenten gelten als aussichtsreicher zukünftiger Weg, mit Computer-Technik zu kommunizieren. „Es sollte der einfachste Weg sein, etwas zu erledigen“, betonte Forschungschef Scott Huffman. Amazon landete einen Überraschungserfolg mit der Assistenz-Software Alexa in seinem vernetzten „Echo“-Lautsprecher. Google verkauft „Home“, seine Antwort darauf, seit Herbst. Im Laufe des Jahres soll das Gerät auch in Österreich verfügbar sein.

Alle Ankündigungen der Google I/O auf einen Blick:

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ soll künftig im Mittelpunkt aller Google-Dienste stehen und den Nutzern das Leben leichter machen. So kann zum Beispiel das neue Angebot „Google Lens“ Objekte vor der Smartphone-Kamera erkennen - egal, ob es sich um eine Pflanze oder ein Gebäude handelt. Für Kurzmitteilungen gibt es eine Echtzeit-Übersetzung in andere Sprachen. Der Google-Assistent im Lautsprecher „Home“ erkennt Nutzer an der Stimme und sucht für die Person passende Informationen heraus.

Andrej Sokolow / dpa / picturedesk.com

DER GOOGLE-ASSISTENT kommt als eigenständige App auf das iPhone. Damit fordert Google Apples Assistenz-Software Siri direkt auf der heimischen Plattform heraus.

EINE VOLLWERTIGE VR-BRILLE wird es jetzt auch von Google geben. Anfangs setzte der Internet-Konzern voll darauf eine die einfachere Lösung, ein Smartphone in ein Gehäuse mit Linse zu stecken. Jetzt wird gemeinsam mit Lenovo und HTC ein technisch anspruchsvolleres Modell mit eigenem Bildschirm entwickelt. Das System wird nicht so leistungsfähig wie eine Oculus-Brille von Facebook sein, benötigt dafür aber auch keinen teuren PC.

„ERWEITERTE REALITÄT“ wird zum Beispiel helfen, das richtige Regal im Supermarkt zu finden - und zwar indem die Marschrichtung in das Kamerabild auf de Smartphone-Display eingeblendet wird.