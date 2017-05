Wandern und Bergsteigen: Die besten Apps für unterwegs

GPS-Geräte zum Wandern werden immer mehr von Apps verdrängt. Apps für Bergsteiger, Mountainbiker und Wanderer werden dabei immer beliebter. Besonders bei Freunden von Zahlenspielen erfreuen sich die Apps großer Beliebtheit – gibt es doch alle Infos über zurückgelegte Strecke, Höhenmeter, Wetter auf der Tour.

Wer am Wochenende ins Gelände will und die Gegend vielleicht nicht kennt, der bekommt rasch Hilfe über die Apps. Was sind die besten Wege, Bergtouren oder Mountainbikestrecken direkt vor Ort oder dann im Urlaub. Die Features sind fast grenzenlos.

Man holt sich die Karten aufs Handy, kann den Weg den man geht verfolgen, die Tracks werden aufgezeichnet und oft gleich mit dem Computer zu Hause synchronisiert. Dazu bieten Apps die Möglichkeit gleich Unterkünfte in der Gegend zu buchen, außerdem kann die Wetterentwicklung verfolgen.

EXPA / picturedesk.com

Die Top 3

Apemap: Ein sehr feines Tool. Man holt sich die Karten direkt aufs Handy. Funktioniert (wie alle drei Apps) offline und punktet mit Bedienungsfreundlichkeit.

So auch die Bergfex-Tourenapp. Ist zwar eher bekannt bei Skitourengehern im Winter, aber auch im Sommer wirklich empfehlenswert. Punktet mit dem Feature, rasch und einfach in der Gegend auch eine passende Unterkunft zu finden.

Die Alpenvereins-App. Über eine halbe Million Mal downgeloadet. Sehr praktisch vor allem die perfekte Synchronisation. Ich plane die Tour zu Hause am großen Bildschirm mit der Maus und habe alles sofort am kleinen Gerät synchronisiert – geht dann natürlich auch mit allen aufgezeichneten Daten den umgekehrten Weg.

Alle drei Basis-Apps sind kostenlos.

Achtung Akku!

Wichtiger Tipp von den Experten: Die Apps müssen offline (Flugzeugmodus) funktionieren. Wenn dem nicht so ist, saugen die Apps bei schlechter Verbindung enorm Akku, was im Notfall zum Problem werden kann. Im Flugzeugmodus funktionieren die GPS-Daten weiter, sprich die Apps sind trotz Offline-Modus funktionstüchtig.

Und trotz App Kopf einschalten, dem Gerät nicht blind vertrauen. Am Berg kann sich ständig etwas tun. Die Apps sind also tolle Werkzeuge aber die Eigenverantwortung geht vor.

Achtung am Mountainbike!

Und wenn man die Apps zum Mountainbiken verwendet, ein wichtiger Tipp: Die Apps bieten überall tolle Wege an, verraten aber nicht, ob ich dort auch fahren darf!

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 18. Mai 2017 (Martin-Lukas Krachler)