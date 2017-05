„J“ statt Smiley: Dieses Emoji-Problem ist bald Geschichte

Wenn man in Microsofts Email-Programm Outlook ein Smiley mit Doppelpunkt und Minus-Zeichen eintippt, wird das Gesicht automatisch in ein Emoji umgewandelt. In anderen Programmen wird allerdings nur ein „J“ dargestellt. Jetzt hat sich Microsoft des Problems angenommen.

Der Emoji-Bug hat eine einfache Ursache: Bislang wurde ein getipptes Smiley automatisch gegen ein Symbol von Microsofts Schriftart Wingdings ersetzt. In Outlook und dem Internet Explorer kann die Schriftart korrekt dargestellt werden - andere Programme wie Googles Chrome oder Apples iOS-Mail-App erkennen dieses Zeichen aber nicht.

Pixabay

Microsoft hat gegenüber dem „Business Insider“ erklärt, dass Smileys in Outlook für Office 365 nun gegen Standard-Emojis ersetzt werden, die auch auf anderen Plattformen dargestellt werden können. Das Feature soll bis zum Jahresende vollständig ausgerollt sein. In Zukunft sollen auch Emojis aus iOS- oder Android-Anwendungen in Outlook besser dargestellt werden.

