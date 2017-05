Erster Trailer vom „The Big Bang Theory“-Spinoff

Die erste Trailer des „Big Bang Theory“ Spin-offs „Young Sheldon“ ist da. Und der gibt schon einen kleinen Einblick in die Welt des neunjährigen Sheldon Cooper und seinem Leben in Ost-Texas.

Gespielt wird der Mini-Sheldon von Iain Armitage. TV-Premiere feiert die Sitcom dann im Herbst in den USA.

„Big Bang Theory“-Star Jim Parsons hat Freund geheiratet

Jim Parsons, bekannt aus der Sitcom „The Big Bang Theory“, hat seinen langjährigen Partner geheiratet. Der 44-jährige US-Schauspieler und der Grafikdesigner Todd Spiewak sind bereits seit 14 Jahren ein Paar.

Congrats to these two beautiful souls! Your story inspires me, and I'm so happy for you! @therealjimparsons and his husband Todd! 🎉 by @melissamcneeley Ein Beitrag geteilt von ambergress (@ambergressphotography) am 15. Mai 2017 um 6:20 Uhr

Der TV-Star spielt seit zehn Jahren in der Sitcom den hochbegabten Physiker Sheldon Cooper.

Season 10 finale tonight! Big stuff happening, hope you check it out.. return of @rikilindhome as a special added treat! #bigbangtheory #cbs 8/7c Ein Beitrag geteilt von Jim Parsons (@therealjimparsons) am 11. Mai 2017 um 5:11 Uhr

Fans hoffen seit langem, dass Cooper und seine Freundin Amy vor den Traualtar treten. Die zehnte Staffel wurde in den USA bereits beendet. Die Trauung fand am Samstag in New York statt.

(dpa/ Anastasia Lopez)