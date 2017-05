Das bietet die Alpine Safety Area in Tirol

Sicherheit am Berg ist großes Thema dieses Wochenende auf der Alpinmesse in Innsbruck. Und um die Sicherheit für Hunderttausende Kletterer und Wanderer zu erhöhen, gibt es in Tirol jetzt eine einzigartige Einrichtung, die es in dieser Art noch nirgends gibt.

Die einen nennen es Gehschule, offiziell heißt die Anlage mitten in der Natur in Gschnitz Alpine Safety Area.

Innovatives Sicherheitsprojekt am Berg

Hinter dem Wort versteckt sich ein einfaches Konzept. Direkt hier in der Natur gibt es an einer Felswand alle Schwierigkeitsstufen eines Klettersteigs zu testen. Dazu lernt man am Weg zur Wand in rund 20 Gehminuten gleichzeitig den Unterschied zwischen einem Wanderweg, einem roten oder schwarzen Bergweg kennen. Tafeln mit Erklärungen geben dazu Tipps, wie man sich wo richtig verhält.

Geplant und gebaut wurde alles von großen Organisationen. Mit dabei u.a. die Sportabteilung des Landes Tirol, die Alpinpolizei, Bergrettung, Bergführer, Kuratorium für Alpine Sicherheit. Die Zentrale Idee: In sicherem Gelände abzuchecken, was man wirklich kann, sagt Peter Veider von der Tiroler Bergrettung.

Was kann ich überhaupt?

Absturz auf Wanderwegen ist Todesursache Nummer eins in den heimischen Bergen. Viele wissen einfach nicht wie schwer ein schwarzer Bergweg sein kann. Ist man dann hoch oben am Berg, ermüdet, ist es oft zu spät. In der Alpine Safety Area gibt es das ganze in der Nähe des Talboden. Das gleiche gilt für Menschen die in einen Klettersteig wollen. Was schaffe, was kann ich überhaupt. Kann ich mit dem Freund, der Freundin klettern gehen? Was schaffen die Kids? Wenn ich in der Natur mal in der Wand bin, ist es oft zu spät. Hier kann man an einer 40 Meter hohen Wand alle Schwierigkeitsstufen nebeneinander abchecken, probieren wo man wirklich steht - das Ganze in Naturatmosphäre.

Das Fahrsicherheitszentrum für den Berg

Ein Anlage die eigentlich in jedes großes Tourismustal gehört, sagen Experten. Am ersten Tag, nach einer langen Anreise wäre eine Area dieser Art der ideale Ort um schon mal Wander- und Kletterfeeling zu bekommen. Derzeit laufen in der Alpine Safety Area die letzten Arbeiten, offizielle Eröffnung der Area bei Gschnitz dürfte dann im Juli sein.

„Guten Morgen am Sonntag“ mit Martina Rupp, 21. Mai 2017 (Wolfgang Böhmer)