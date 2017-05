Haas + Sohn

Gerettet: Katzenbabys aus Polen finden neues Zuhause

Diese Lieferung war nicht geplant: In der Holzkiste aus Polen wimmern zwei kleine Miezen, entdeckt nach intensiver Suche in der Halle bei Haas und Sohn in Puch bei Salzburg.

Das leise Miauen hat die Retter auf die Spur der wenige Tage jungen Kätzchen gebracht. 900 Kilometer waren sie ohne Katzenmami unterwegs, jetzt sind sie gerettet.

Haas + Sohn

Im Halleiner Tierheim wurden die beiden Kätzchen einer Katze sozusagen „untergeschoben“, die selber gerade Babys hat. Anfang Juni übersiedeln sie dann zu ihrer neuen Salzburger Familie.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Thomas Filzer, 19. Mai 2017 (Peter Obermüller)