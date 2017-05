Alle Welt schaute auf Pippa Middletons Brautkleid

Vor sechs Jahren wurde sie mit einem Schlag bekannt, als sie mit einem atemberaubenden figurbetonten Kleid ihrer Schwester Kate bei deren Hochzeit mit Prinz William glatt die Schau stahl - nun stand Pippa Middleton selbst als Braut vor dem Altar, und alle Welt war gespannt auf ihr Kleid.

Für ihren großen Tag hatte sich Pippa für ein Stück des britischen Designers Giles Deacon entschieden. Doch diesmal war das bodenlange, weiße Spitzenkleid hochgeschlossen und ging von der Taille abwärts in einen weit ausladenden Rock über.

Das klassische Brautkleid, das Pippa für ihre Hochzeit mit dem acht Jahre älteren Hedgefonds-Manager James Matthews wählte, stand in deutlichem Kontrast zum Outfit ihres legendären Auftritts 2011.

Damals hatten weltweit zwei Milliarden Menschen zugesehen, als Pippa in einem langen weißen Kleid des Designers Alexander McQueen die Westminster Abbey in London betrat und später mit den Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace der jubelnden Menge zuwinkte.

Seit sie damals als Trauzeugin ihrer älteren Schwester Kate die Schleppe hielt, wurde viel über Pippa Middleton diskutiert.Pippa machte an der schottischen Universität Edinburgh einen Abschluss in englischer Literatur. Danach arbeitete sie halbtags in der erfolgreichen elterlichen Firma für Kinderparty-Utensilien.

Pippas frisch gebackener Ehemann war früher professioneller Rennfahrer und ist Erbe des schottischen Titels Laird of Glen Affric. Das bedeutet soviel wie „Gutsherr“ und ist - auch wenn es so klingt - kein Adelstitel.

Als Schwager von William und Kate wird James Matthews jedoch noch reichlich Gelegenheit bekommen, in die Welt des Adels und der britischen Königsfamilie einzutauchen.

