Es hat alles bei einem Flohmarkt in den 80er Jahren in West London begonnen. Dort wurde ein vermeintlicher Modeschmuckring für umgerechnet 11 Euro verkauft. Die Besitzerin hatte keine Ahnung, dass es sich um einen Diamanten aus dem 19. Jahrhundert handelt.

Die Besitzerin, die keine Ahung vom wirklich Wert des Ringes gehabt hat, hat den Ring tagein, tagaus getragen. Zum Einkaufen, bei der Hausarbeit. Nichtsahnend, dass es sich um einen 26,27 Karat großen Ring handelt. Das schreibt die britische Zeitung „The Guardian“.

Diamond ring bought for £10 at car boot sale may fetch £350,000 https://t.co/oXvmPCGL0h