Das perfekte „Oida“ für jede Lebenslage

Eine Fremdsprache mit nur einem Wort lernen? Schauspielerin Ewa Placzynska lehrt auf Youtube Wienerisch mit einem einzigen Wort: OIDA!

In dem Tutorial, mit dem Titel „How to speak viennnese using one word “, erklärt die Schauspielerin wie man sich nur mit einem Wort, nämlich OIDA, im Wiener Großstadtdschungel perfekt zurecht findet.

Das Video bekam in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit und ist bis dato über 1,5 Millionen auf Facebook aufgerufen worden.

(Lilian Amina Derndler)