Captain Sparrow in der Endlosschleife

Johnny Depp ist im fünften Teil der „Fluch der Karibik“-Reihe zurück als Captain Jack Sparrow und auch in „Pirates of the Caribbean - Salazars Rache“ haben die Produzenten nichts am Erfolgsrezept geändert. Bis auf ein paar Gaststars wie Paul McCartney und Bösewicht Javier Bardem gibt es nichts Neues auf der Black Pearl...

Inhalt

In „Pirates of the Caribbean - Salazars Rache“ weht dem vom Glück verlassenen Captain Jack Sparrow eine steife Brise des Missgeschicks entgegen, als tödliche Seemänner aus der Schattenwelt, angeführt vom furchterregenden Captain Salazar, dem Teufelsdreieck entkommen und nur ein Ziel kennen: jeden Piraten auf offener See zu töten, insbesondere Jack. Seine einzige Überlebenshoffnung ist der legendäre Dreizack des Poseidon. Um diesen jedoch zu finden, muss er eine wenig behagliche Allianz mit der brillanten und hübschen Sternenforscherin Carina Smyth und dem eigensinnigen, jungen Royal-Navy-Seemann Henry eingehen. Am Steuer der Dying Gull, seines jämmerlich kleinen und schäbigen Schiffs, versucht Captain Jack, nicht nur seine jüngste Flut von Missgeschicken rückgängig zu machen, sondern sein eigenes Leben vor dem eindrucksvollsten und bösartigsten Feind, dem er jemals gegenüberstand, zu retten.

P.A. Straubingers Filmkritik

Der sinnbefreiten Geschichte steht auch in „Fluch der Karibik 5“ wieder absolute Maßlosigkeit in Sachen Effektspektakel gegenüber - alles zusammengehalten von Johnny Depps Charisma und seinem schrägen Humor.

„Salazars Rache“ bietet also nichts Neues ist aber innerhalb der „Pirates of the Caribbean – Reihe“ eine der besseren Fortsetzungen.

Bringt 6 effektvoll-sinnbefreite Movie-Minute-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

Abenteuer, USA 2017, 133 Minuten.

Regie: Espen Sandberg, Joachim Rønning

Mit: Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom

