Anna Gasser bringt Schwung in den Ö3 Wecker

Anna Gasser steht im Ö3-Wecker mit Robert Kratky zu ihrem Freund, ihrer aktuellen Saison und natürlich ihrem ganz speziellen Song ihres Lebens Rede und Antwort.

2017 ist ganz klar das Jahr der Kärnterin: Ihr scheint momentan einfach alles zu gelingen. Anna ist eines der größten Talente der österreichischen Snowboardszene. 2016 gewann sie in Mailand gleich mal ihren allerersten Bewerb im Big-Air-Weltcup, seitdem ist sie nicht mehr aufzuhalten und sichert sich Medaille für Medaille.

Doch bei so großer Anspannung und Stress braucht man natürlich privat einen sehr guten Rückhalt, den Anna bei ihrem Freund findet. Der, wie sie Robert erzählt, sehr verständnisvoll ist.

Song des Lebens

Doch auch in Annas Leben war nicht immer alles so rosig. Beim Training zog sie sich Blessuren der Halswirbeln zu und musst eine Zeit lang pausieren. Ihr Song des Lebens „Faded“, von Alan Walker, erinnert sie an die schwere Zeit und an ihren Weg zurück.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 24. Mai 2017 (Lilian Amina Derndler)