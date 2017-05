Saskia Etschmaier / picturedesk.com

Tom Cruise plant Actionfilm Top Gun 2

Hollywood-Superstar Tom Cruise plant eine Fortsetzung des legendären Actionfilms Top Gun. „Ich werde das wahrscheinlich im nächsten Jahr drehen“, sagte Cruise am Mittwoch in Australien dem Fernsehsender Channel Seven.

„Es passiert, es passiert auf jeden Fall.“ Gerüchte um eine Fortsetzung von Top Gun gibt es schon seit Jahren. Der ursprüngliche Top Gun Film, durch den Cruise 1986 bekannt wurde, hatte keineswegs einhellig zustimmende Kritiken bekommen, war aber finanziell ein Riesenerfolg. Cruise spielte in dem Film den US-Kampfpiloten Pete „Maverick“ Mitchell.

(apa/ Anastasia Lopez)