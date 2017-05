Trumps Gästebuch-Eintrag in Yad Vashem löst Kritik aus

US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Eintrag ins Gästebuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel für Stirnrunzeln gesorgt. „Es ist eine Ehre, mit all meinen Freunden hier zu sein“, schrieb Trump und setzte darunter: „So fantastisch + werde nie vergessen“.

Zuvor hatte er bei einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem der sechs Millionen Juden gedacht, die von den Nazis ermordet wurden. Kritiker stellten die Frage, ob vor allem die Formulierung „fantastisch“ angesichts der Tragweite des Holocausts angemessen war. Im Internet werden die Einträge von Trump und Obama verglichen.

Trump, Obama notes left at Yad Vashem, Israel's memorial for the Holocaust.



This makes me sad. pic.twitter.com/QgOpILPyeQ