Jubiläum: Das „40 Jahre Star Wars“-Quiz Vor 40 Jahren, am 25.Mai 2017 kam der der erste Teil der Star Wars-Reihe in den US-Kinos. Der Start der Weltraumsaga wird zu einem riesigen Erfolg für Erfinder George Lucas. Zum Star Wars-Jubiläum haben wir ein Quiz vorbereitet. zurück von weiter Nun fiebern „Star Wars“-Jünger Episode acht entgegen: Im Dezember kommt der nächste Film „Episode VIII - Die letzten Jedi“ in die Kinos und auch für den neunten Teil gibt es seit kurzem einen Termin: Mai 2019. (MB/PM) „Ö3-Drivetime-Show“ mit Tom Filzer, am 23. Mai 2017