BARBARA GINDL / APA / picturedesk.com

Heute geht´s los: Das Narzissenfest

Am Sonntag dann Autokorso, Bootskorso alles geschmückt mit wilden weißen Narzissen und auch heuer wieder bestaunt von zigtausenden Besuchern in Bad Aussee. Aber: Kein Narzissenfest ohne Narzissen - dass die ausgerechnet im Ausseerland wachsen ist eigentlich ein ziemlicher Glücksfall.

Die weißen wilden Narzissen gibt´s sonst nur in einem Gebiet im Himalaya, in Teilen der Riviera und und auf einem Hügel bei Montreux in der Schweiz. Und eben bei uns im Alpenvorland. Im Ausseerland gleich riesige Narzissenwiesen begünstigt durch die Seen und das feuchte Klima. Und dass die Sternnarzissen gleich zu zigtausenden für das Narzissenfest gepflückt werden macht gar nix. Denn die Zwiebel bleiben im Boden und werden durch das Pflücken sogar angeregt sich zu vermehren.

Dass das funktioniert - sieht man seit 1960 - so lange wird schon gepflückt und gefeiert und es sind immer wieder genug Narzissen da, für noch üppigeren Blumenschmuck beim nächsten Narzissenfest.

(red)