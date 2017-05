Manchester: Obdachloser Helfer mit Wohnung belohnt

Ein Obdachloser war nach dem Anschlag in Manchester den Opfern zu Hilfe geeilt - jetzt wird ihm selbst geholfen.

Der Miteigentümer des Londoner Premier-League-Clubs West Ham United, David Sullivan, und sein Sohn Dave wollen dem Helfer für ein halbes Jahr eine Wohnung finanzieren, wie der Fußballverein am Mittwochabend auf seiner Internetseite mitteilte.

