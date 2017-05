Zucchero schlägt Konzert gegen Terror vor

Nach dem Anschlag auf das Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester will der Italo-Rocker Zucchero mit Bono Vox von U2 ein Großkonzert mit internationalen Stars gegen den Terrorismus organisieren.

„Wir müssen der Welt das Signal geben, dass wir keine Angst haben“, so der 61-Jährige im Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ am Freitag.

„The Show must go on“, lautet Zuccheros Motto. „Wir müssen weiterhin Konzerte machen. Niemand darf denken, dass man Musik stoppen kann“, so Zucchero, der mit seiner „Black Cat World Tour“ am Freitagabend im australischen Perth auftritt. „Ich verstehe, dass Ariana Grande ihre Shows gecancelt hat. Ich begreife den Druck, den Schock und die Schuldgefühle, die sie empfinden kann. Doch wir Künstler müssen weitermachen. Ansonsten werden wir erdrückt und ohne künstlerische Ausdruckfreiheit enden“, so der Bluesman.

Den Anschlag bezeichnete Zucchero als abscheulich. „Die Terroristen haben Jugendliche getötet, die mit Musik Spaß hatten“, betonte der Italiener. Auf Hass dürfe man jedoch nicht mit weiterem Hass reagieren. Wichtig sei die Kontrollen bei Konzerten zu verschärfen. „Man bräuchte Metal-Detektoren wie auf Flughäfen. Es ist jedoch schwierig, so viele Personen zu kontrollieren“, sagte der Musiker.

