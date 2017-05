Halbfinale: Dancing Stars Juroren greifen in Tänze ein

Das hat es bisher noch nie gegeben. Die Dancing Stars Juroren besuchen die Kandidatinnen und Kandidaten bei den Proben und trainieren mit ihnen die Dinge, die sie Woche für Woche vom Juroren Pult aus von den Dancing Stars verlangen.

So zeigt zum Beispiel Dirk Heidemann wie man sich in der „Divamasterclass“ als Frau präsentiert. Das bedeutet natürlich zusätzlichen Stress für die Kandidatinnen und Kandidaten. Sie müssen nicht nur ihren Tanz und die Choreografie erlernen, sondern auch noch zusätzlich die Tipps der Juroren so gut wie möglich umsetzen, um gut bewertet zu werden.

ORF

Wie wichtig den Kandidatinnen und Kandidaten die Meinung der Jury ist, zeigt sich daran, dass sich Karina Sarkissova nach der Sendung in der Garderobe vor den Kandidaten verstecken muss, wie sie im „Frühstück bei mir“ erzählt hat, weil sie sich oft für ihre Punktevergabe rechtfertigen müsse. Je nach Dancing Star ist das Verhältnis zur Jury unterschiedlich. Niki Hosp muss ständig vor schlechten Bewertungen zittern, während Ana Milva Gomes, was die Punktevergabe betrifft, erfolgsverwöhnt ist.