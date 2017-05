IT-Störung bei British Airways: Airline streicht Flüge in London

In Heathrow und Gatwick sind alle Flüge bis 18.00 Uhr gestrichen.

Wegen einer IT-Störung hat British Airways nach eigenen Angaben an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick alle Flüge gestrichen. Betroffen seien Abflüge vor 18.00 Uhr (19.00 MESZ), teilte der Konzern am Samstag mit. Schon am Vormittag gab es wegen Computerproblemen erhebliche Verspätungen.

We apologise for the current IT systems outage. We are working to resolve the problem as quickly as possible.