Manchester-Anschlag: Bienen-Tattoos als Reaktion

Auf den Schrecken des Anschlags von Manchester finden immer mehr Bewohner der Großstadt eine symbolträchtige Antwort: Hunderte Menschen schwärmen in die Tätowierläden der Stadt und lassen sich eine Biene stechen.

Die Biene steht für harte Arbeit und dafür, dass man hier aufrecht und solidarisch ist", erklärte die 32-jährige Naomie Johnson, als sie sich am Freitag ein Bienen-Tattoo stechen ließ.

Can't get over this lot queueing for #manchesterbee tattoos this morning to help raise money, there's so much love in this city! @ILoveMCR pic.twitter.com/J2SZFpV84f