Hitradio Ö3

„Know your Status“ - Teste dich auf HIV

I know my status – do you? Die Botschaft des Lifeballs am 10.Juni 2017 ist klar und deutlich: Kenne deinen Status! Denn: Wenn jeder Mensch seinen HIV- Status kennt, kann Aids besiegt werden!

„Mit „Know your Status“ wollen wir das Wissen um den eigenen Immunstatus so selbstverständlich machen, wie das Wissen um die eigene Blutgruppe“. Das sagt Dr. Brigitte Schmied, Oberärztin der II. Interne Abteilung SMZ Baumgartner Höhe und Vorstandsmitglied des Vereins Life +.

Warum soll ich mich testen lassen?

37,7 Millionen Menschen weltweit sind HIV-infiziert und bereits 35 Millionen Menschen haben den Kampf gegen Aids verloren. Immer noch sterben jährlich 1,1 Millionen Menschen an Aids.

Viele Menschen glauben, nicht betroffen zu sein oder haben Angst vor der Realität einer HIV Infektion. So kommt es, dass in Europa nach wie vor 16 % der infizierten Menschen nicht wissen, dass Sie HIV-positiv und somit infektiös sind. Dabei ist der Test so schnell, unkompliziert, anonym und mehr oder weniger schmerzfrei!

Hitradio Ö3

Es gibt keine Risikogruppen, sondern nur Risikofaktoren an HIV zu erkranken!

Wie funktioniert ein HIV- Schnelltest?

Bei einem HIV Schnelltest entnimmt der Arzt Blut von der Fingerkuppe oder dem Ohrläppchen des Betroffenen und bringt es auf einem Teststreifen auf. Nach zirka 15 bis 30 Minuten liegt das Ergebnis des HIV Schnelltests vor.

Hitradio Ö3

Wo kann ich mich testen lassen?

Es gibt mehrere Optionen einen HIV Schnelltest durchzuführen.

• Laboratorien (z.B. Department für Virologie, Medizinische Universität Wien)

• AIDS-Hilfen Aidshilfen

• Niedergelassene Ärzte (z.B.: praktischer Arzt, Dermatologe oder Gynäkologe)

arztsuche.netdoktor.at

Hitradio Ö3

Was kostet ein HIV Test?

Ein HIV Test kann in eine der sieben regionalen AIDS Hilfen Österreich kostenlos und anonym durchgeführt werden. Für den HIV (Schnell)test ist in diversen Teststationen ein Kostenbeitrag zu leisten.

Beim Lifeball 2017 wird es übrigens eine mobile Teststation mit HIV-Schnelltests geben.

Links:

Aidshilfen

Lifeplus

(Ö3- Wecker mit Robert Kratky am 31. Mai 2017/ Veronika Kratochwil)