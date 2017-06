Paramount

Busen, Strand und derbe Witze: „Baywatch“

David Hasselhoff und Pamela Anderson haben nur noch kleine Gastrollen im neuen „Baywatch“-Kinofilm, der jetzt von Dwayne Johnson und Zack Efron getragen wird. Bei der internationalen Filmkritik hat es für das Remake der 90er-Kultserie Verrisse geregnet. Was meint Ö3-Filmchef P.A. Straubinger zum Baywatch-Remake?

zurück von weiter

Inhalt

Das „Baywatch“-Kinoremake orientiert im Stil an den „21 Jump Street“-Filmen und nimmt die Original-TV-Serie in keiner Sekunde ernst. Die dünnen Handlung dreht sich Rettungsschwimmer Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) und sein Kräftemessen mit einem etwas zu stürmischen neuen Rekruten (Zac Efron). Als die beiden auf diverse kriminelle Machenschaften stoßen, müssen sie sich zusammenraufen, um die Zukunft ihres Strands zu schützen.

Die Hauptspeise sind aber ohnehin kurvige „Baywatch“-Nixen in engen Badenazügen und vor allem viele Pointen unter der Gürtellinie.

Hitradio Ö3

P.A. Straubingers Filmkritik

Ein knackiges, gutaufgelegtes Schauspielensemble, ein fetziger Soundtrack und viele Pointen unter der Gürtellinie, die zwar nicht immer zünden, aber doch für ein paar Lacher sorgen. Von den Gag-Feuerwerken der „21 Jump Street“-Filme ist „Baywatch“ zwar weit entfernt, aber für einen Abend mit seichter Kinounterhaltung taugt er allemal.

Kurz: „Baywatch“ ist kein Meisterstück, aber besser als sein Ruf.

ORF.at

Bringt 6 von 10 knackig-derbe Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

Komödie. USA 2017. 119 Minuten.

Regie: Seth Gordon

Mit: Dwayne „The Rock“ Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra

Hitradio Ö3

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

Um diesen Ö3-Podcast-Feed kostenlos zu abonnieren, kopiere einfach diesen Link in Deinen Podcatcher:

xml

@iTunes