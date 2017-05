APA/BARBARA GINDL

Waldviertel bricht Hitzerekord in Horn: 35 Grad !

Nach vier Jahren mit kaltem Wetter war der Mai 2017 sehr warm, sonnig und trocken. Zudem wurde ein neuer Mai-Hitzerekord erreicht, 35 Grad hatte es am Dienstag in Horn in Niederösterreich.

Dennoch erreicht der Mai in der Messgeschichte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) lediglich den 25. Platz seit Beginn der Messungen im Jahr 1757.

Mit Berücksichtigung der Prognosen für die letzten beiden Maitage liegt dieses Monat „um 1,2 Grad über dem vieljährigen Mittel“, sagte ZAMG-Meteorologe Alexander Orlik.

Frühe und extreme Hitze

Bereits am 19. Mai wurden zum ersten Mal in diesem Jahr Temperaturen über 30 Grad gemessen:

In Wieselburg, Waidhofen/Ybbs und Oberndorf an der Melk waren es 30,5 Grad

in Bad Ischl 30,9 Grad

in Amstetten 30,1 Grad

in Schärding und Weyer 30,0 Grad.

Das ist je nach Standort um zehn bis 20 Tage früher als in einem durchschnittlichen Mai.

Höchstwerte über 33 Grad eher selten

Höchstwerte über 33 Grad, wie sie am Dienstag gemessen worden sind, sind im Mai sehr selten und sind in den letzten Jahren nur ganz vereinzelt vorgekommen. Häufiger waren Werte über 33 Grad nur im Mai 2005 und 2008. Von 1970 bis 1992 gab es in Österreich kein einziges Mal im Mai Höchsttemperaturen über 33 Grad.

Hitzepol Horn im Waldviertel

Am Dienstag hat Horn um 16.00 Uhr 35 Grad erreicht, der bisherige Mai-Rekord ist bei 34,9 Grad am 28. Mai 2008 in Weyer und am Grazer Flughafen gelegen.

Dazu sind auch einige lokale Hitzerekorde gekommen:

33,8 Grad hat es in Hohenau/March gegeben

33,8 Grad in Krems

und 33,2 Grad in Langenlois.

In der Wiener Innenstadt waren es 33,6 Grad, was knapp unter dem Mai-Rekord für Wien mit 34,2 Grad am 30. Mai 2005 in Wien-Donaufeld liegt.

Weniger Niederschlag als üblich

In den vergangenen vier Jahren waren die Mai-Monate durchwegs zu trüb und zu feucht. „Der Mai 2017 brachte uns dagegen österreichweit gesehen 15 Prozent mehr Sonnenstunden und 40 Prozent weniger Niederschlag als im vieljährigen Mittel“, sagte Klimatologe Orlik, „so trocken war es in einem Mai schon lange nicht mehr, zuletzt im Jahr 2001.“

Die Ö3- Wetterredaktion rechnet morgen mit weniger Hitze und mehr Gewittern.

