So rettet dich dein Autositz aus dem versinkenden Auto

Weißt du, wie du dich dem Auto retten kannst, wenn sich die Türen und Scheiben nicht mehr öffnen lassen? Die Lösung steckt in deinem Sitz.

Erst am Dienstag ist wieder ein Auto in einem See versunken. Die Lenkerin konnte sich rechtzeitig durch das geöffnete Fenster aus dem Fahrzeug retten - mehr dazu in ooe.ORF.at.

Die Kopfstütze kann Leben retten

Die Lenkerin hatte Glück. Ist das Auto erst mal zum Großteil im Wasser versunken, lassen sich zuerst die Türen, dann auch die Fenster wegen des großen Wasserdrucks nicht öffnen. Die Fenster ohne Hilfsmittel einzuschlagen, kann zur Herausforderung werden. Muss es aber nicht, wie die Freiwillige Feuerwehr St.Valentin-Landschach auf Facebook informiert. Ein wertvoller Tipp, der auch in allen anderen Notfällen, bei denen sich die Fenster nicht öffnen lassen, lebensrettend sein kann:

