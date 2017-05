Nach der Rekordhitze kam das Unwetter

Nach dem Mai-Temperatur-Rekord von 35 Grad am Nachmittag, musste die Ö3-Wetterredaktion am Dienstagabend gleich mehrfach Wetterwarnungen melden. Die Gewitter sorgten für einigen Schaden.

Teile Gmundens versanken nach heftigen Regenfällen im Wasser. Mancherorts fielen binnen einer Stunde bis zu 40 Liter pro Quadratmeter. Teile der Innenstadt mussten zeitweise gesperrt werden.

WOLFGANG SPITZBART / APA / picturedesk.com

Großbrand nach Blitzeinschlag

In Schörfling am Attersee schlug der Blitz in den Hof einer Landwirtsfamilie ein und löste einen Großbrand aus. Aus verschiedenen Ortschaften rückten 13 Feuerwehren mit insgesamt 195 Mann zur Löschung aus.

(WJLED)