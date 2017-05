Badespaß: Tierische Abkühlung

Es wird heiß und wir brauchen dringend ein Eis! Doch auch Tiere benötigen eine Abkühlung von der Hitze - und das sieht zuweilen extrem entzückend aus

Was tun wir Menschen, wenn es mal so richtig heiß ist? Klare Sache: Sprung ins Wasser, im Schatten bleiben und Tonnen von Eis essen. Wie die folgende Slideshow beweist, sind uns unsere tierischen Freunde gar nicht so unähnlich.

(Lilian Amina Derndler)